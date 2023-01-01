دولار فيجي إلى منات تركمانستاني

تحويل FJD إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

1000 fjd
1539.72 tmt

1.00000 FJD = 1.53972 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 10:59 UTC
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FJD إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865751.064988.41731.438151.661570.964818.188
1GBP1.1550711.23005102.1291.661181.919251.1144121.0086
1USD0.939050.812975183.02871.35051.560310.90617.0795
1INR0.011310.009791490.01204410.01626550.01879240.01091190.205706

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / Turkmenistani Manat
1 FJD1.53972 TMT
5 FJD7.69860 TMT
10 FJD15.39720 TMT
20 FJD30.79440 TMT
50 FJD76.98600 TMT
100 FJD153.97200 TMT
250 FJD384.93000 TMT
500 FJD769.86000 TMT
1000 FJD1539.72000 TMT
2000 FJD3079.44000 TMT
5000 FJD7698.60000 TMT
10000 FJD15397.20000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / دولار فيجي
1 TMT0.64947 FJD
5 TMT3.24734 FJD
10 TMT6.49468 FJD
20 TMT12.98936 FJD
50 TMT32.47340 FJD
100 TMT64.94680 FJD
250 TMT162.36700 FJD
500 TMT324.73400 FJD
1000 TMT649.46800 FJD
2000 TMT1298.93600 FJD
5000 TMT3247.34000 FJD
10000 TMT6494.68000 FJD