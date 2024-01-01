Fiji dolarından Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile FJD → TMT çevirin

1.000 fjd
1.537,20 tmt

1.00000 FJD = 1.53720 TMT

02:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD119.07181.541780.931951.3476583.03610.7957351.35435
1 ZAR0.052433410.08084090.04886620.07066194.353870.04172310.0710132
1 AUD0.648612.3710.6044730.87408653.85720.5161140.878431
1 EUR1.07320.4641.6543311.4460389.09770.85381.45322

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Fiji dolarından Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Türkmenistan Manatı
1 FJD1.53720 TMT
5 FJD7.68600 TMT
10 FJD15.37200 TMT
20 FJD30.74400 TMT
50 FJD76.86000 TMT
100 FJD153.72000 TMT
250 FJD384.30000 TMT
500 FJD768.60000 TMT
1000 FJD1537.20000 TMT
2000 FJD3074.40000 TMT
5000 FJD7686.00000 TMT
10000 FJD15372.00000 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Fiji Doları
1 TMT0.65053 FJD
5 TMT3.25267 FJD
10 TMT6.50533 FJD
20 TMT13.01066 FJD
50 TMT32.52665 FJD
100 TMT65.05330 FJD
250 TMT162.63325 FJD
500 TMT325.26650 FJD
1000 TMT650.53300 FJD
2000 TMT1301.06600 FJD
5000 TMT3252.66500 FJD
10000 TMT6505.33000 FJD