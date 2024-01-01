2.000 Fiji dolarından Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile FJD → TMT çevirin

1,000FJ$ FJD = 1,536T TMT

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → TMT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TMT
1 FJD → TMTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,56821,6004
Düşük1,52601,5260
Ortalama1,54641,5652
Değişim-2.04%-1.77%
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1 FJD → TMT istatistikleri

FJD → TMT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,5682, en düşük 1,5260 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,5464 oldu. FJD → TMT kurundaki değişiklik -2.04 değerindeydi.

FJD → TMT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,6004, en düşük 1,5260 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,5652 oldu. FJD → TMT kurundaki değişiklik -1.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - TMT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

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FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Türkmenistan Manatı
1 FJD1,53615 TMT
5 FJD7,68075 TMT
10 FJD15,36150 TMT
20 FJD30,72300 TMT
50 FJD76,80750 TMT
100 FJD153,61500 TMT
250 FJD384,03750 TMT
500 FJD768,07500 TMT
1000 FJD1.536,15000 TMT
2000 FJD3.072,30000 TMT
5000 FJD7.680,75000 TMT
10000 FJD15.361,50000 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Fiji Doları
1 TMT0,65098 FJD
5 TMT3,25489 FJD
10 TMT6,50978 FJD
20 TMT13,01956 FJD
50 TMT32,54890 FJD
100 TMT65,09780 FJD
250 TMT162,74450 FJD
500 TMT325,48900 FJD
1000 TMT650,97800 FJD
2000 TMT1.301,95600 FJD
5000 TMT3.254,89000 FJD
10000 TMT6.509,78000 FJD