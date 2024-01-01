ألف منات تركمانستاني إلى دولار فيجي

تحويل TMT إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tmt
639.83 fjd

1.000 TMT = 0.6398 FJD

Mid-market exchange rate at 07:50
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٤٧٣١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٥٩١٨٫٣٧
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٨١٠٥٫٩٥١٫٧٢٥١٫٩٣٥١٫١٢٣٢١٫٥١٣
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨١1٨٢٫٧٤٥١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٧١٦٫٨٠١
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / دولار فيجي
1 TMT٠٫٦٣٩٨٣ FJD
5 TMT٣٫١٩٩١٣ FJD
10 TMT٦٫٣٩٨٢٦ FJD
20 TMT١٢٫٧٩٦٥٢ FJD
50 TMT٣١٫٩٩١٣٠ FJD
100 TMT٦٣٫٩٨٢٦٠ FJD
250 TMT١٥٩٫٩٥٦٥٠ FJD
500 TMT٣١٩٫٩١٣٠٠ FJD
1000 TMT٦٣٩٫٨٢٦٠٠ FJD
2000 TMT١٬٢٧٩٫٦٥٢٠٠ FJD
5000 TMT٣٬١٩٩٫١٣٠٠٠ FJD
10000 TMT٦٬٣٩٨٫٢٦٠٠٠ FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / Turkmenistani Manat
1 FJD١٫٥٦٢٩٣ TMT
5 FJD٧٫٨١٤٦٥ TMT
10 FJD١٥٫٦٢٩٣٠ TMT
20 FJD٣١٫٢٥٨٦٠ TMT
50 FJD٧٨٫١٤٦٥٠ TMT
100 FJD١٥٦٫٢٩٣٠٠ TMT
250 FJD٣٩٠٫٧٣٢٥٠ TMT
500 FJD٧٨١٫٤٦٥٠٠ TMT
1000 FJD١٬٥٦٢٫٩٣٠٠٠ TMT
2000 FJD٣٬١٢٥٫٨٦٠٠٠ TMT
5000 FJD٧٬٨١٤٫٦٥٠٠٠ TMT
10000 FJD١٥٬٦٢٩٫٣٠٠٠٠ TMT