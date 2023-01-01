دولار فيجي إلى ريال عماني

تحويل FJD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1000 fjd
169.762 omr

1.00000 FJD = 0.16976 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:56 UTC
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FJD إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.06588.41581.438391.662110.964818.1917
1GBP1.1547311.2298102.0971.660971.919311.1140921.0067
1USD0.938950.81314183.01951.35061.560670.905917.0814
1INR0.01131020.009794570.012045410.01626850.01879880.01091190.205752

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

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FJD إلى EUR

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FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / الريال العماني
1 FJD0.16976 OMR
5 FJD0.84881 OMR
10 FJD1.69762 OMR
20 FJD3.39524 OMR
50 FJD8.48810 OMR
100 FJD16.97620 OMR
250 FJD42.44050 OMR
500 FJD84.88100 OMR
1000 FJD169.76200 OMR
2000 FJD339.52400 OMR
5000 FJD848.81000 OMR
10000 FJD1697.62000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / دولار فيجي
1 OMR5.89062 FJD
5 OMR29.45310 FJD
10 OMR58.90620 FJD
20 OMR117.81240 FJD
50 OMR294.53100 FJD
100 OMR589.06200 FJD
250 OMR1472.65500 FJD
500 OMR2945.31000 FJD
1000 OMR5890.62000 FJD
2000 OMR11781.24000 FJD
5000 OMR29453.10000 FJD
10000 OMR58906.20000 FJD