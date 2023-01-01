دولار فيجي إلى فورنت مجري

تحويل FJD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1000 fjd
159957 huf

1.00000 FJD = 159.95700 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 10:52 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

FJD إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 HUF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.064988.42521.43821.662480.964918.1998
1GBP1.1551311.23102.1351.661181.920221.1145921.0214
1USD0.939050.813008183.03621.350551.561160.906117.0906
1INR0.0113090.009791010.012042910.01626460.01880090.01091210.205821

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار فيجي / Hungarian Forint
1 FJD159.95700 HUF
5 FJD799.78500 HUF
10 FJD1599.57000 HUF
20 FJD3199.14000 HUF
50 FJD7997.85000 HUF
100 FJD15995.70000 HUF
250 FJD39989.25000 HUF
500 FJD79978.50000 HUF
1000 FJD159957.00000 HUF
2000 FJD319914.00000 HUF
5000 FJD799785.00000 HUF
10000 FJD1599570.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار فيجي
2000 HUF12.50334 FJD
5000 HUF31.25835 FJD
10000 HUF62.51670 FJD
15000 HUF93.77505 FJD
20000 HUF125.03340 FJD
30000 HUF187.55010 FJD
40000 HUF250.06680 FJD
50000 HUF312.58350 FJD
60000 HUF375.10020 FJD
100000 HUF625.16700 FJD
150000 HUF937.75050 FJD
200000 HUF1250.33400 FJD