دولار فيجي إلى بولا بوتسواني

تحويل FJD إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٦٬٠١٠٫٢٣ bwp

1.00000 FJD = 6.01023 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 10:49 UTC
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FJD إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.065288.44341.438391.662560.9650518.2049
1GBP1.1548711.2301102.1351.661071.919931.1145121.0231
1USD0.93880.812942183.02991.350351.560790.9059517.0906
1INR0.01130670.009790960.012043910.01626340.0187980.01091110.205837

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / Botswanan Pula
1 FJD6.01023 BWP
5 FJD30.05115 BWP
10 FJD60.10230 BWP
20 FJD120.20460 BWP
50 FJD300.51150 BWP
100 FJD601.02300 BWP
250 FJD1502.55750 BWP
500 FJD3005.11500 BWP
1000 FJD6010.23000 BWP
2000 FJD12020.46000 BWP
5000 FJD30051.15000 BWP
10000 FJD60102.30000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / دولار فيجي
1 BWP0.16638 FJD
5 BWP0.83191 FJD
10 BWP1.66383 FJD
20 BWP3.32766 FJD
50 BWP8.31915 FJD
100 BWP16.63830 FJD
250 BWP41.59575 FJD
500 BWP83.19150 FJD
1000 BWP166.38300 FJD
2000 BWP332.76600 FJD
5000 BWP831.91500 FJD
10000 BWP1663.83000 FJD