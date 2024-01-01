Фиджийские доллары в ботсванские пулы

Сконвертируйте FJD в BWP по реальному обменному курсу

FJ$1,000 FJD = P5,932 BWP

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса FJD к BWP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BWP
1 FJD в BWPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий5,95026,0394
Низкий5,85285,8528
В среднем5,90195,9422
Изменение0.51%-0.60%
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Соотношение 1 FJD к BWP

За последние 30 дней максимальный курс FJD к BWP составил 5,9502, а минимальный — 5,8528. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 5,9019. Изменение курса FJD к BWP в процентном соотношении составило 0.51.

За последние 90 дней максимальный курс FJD к BWP составил 6,0394, а минимальный — 5,8528. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 5,9422. Изменение курса FJD к BWP в процентном соотношении составило -0.60.

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Популярные валюты

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD117,5831,5190,9331,32584,3890,7741,391
1 ZAR0,05710,0860,0530,0754,7990,0440,079
1 AUD0,65811,57610,6140,87255,5580,510,916
1 EUR1,07218,8471,62811,42190,4570,831,491

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Как произвести расчет конвертации из фиджийских долларов в ботсванские пулы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите FJD из выпадающего списка для исходной валюты и BWP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из FJD в BWP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фиджийский доллар

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FJD в ZAR

FJD в AUD

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FJD в SGD

FJD в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фиджийский доллар / Ботсванская пула
1 FJD5,93161 BWP
5 FJD29,65805 BWP
10 FJD59,31610 BWP
20 FJD118,63220 BWP
50 FJD296,58050 BWP
100 FJD593,16100 BWP
250 FJD1 482,90250 BWP
500 FJD2 965,80500 BWP
1000 FJD5 931,61000 BWP
2000 FJD11 863,22000 BWP
5000 FJD29 658,05000 BWP
10000 FJD59 316,10000 BWP
Обменные курсы Ботсванская пула / Фиджийский доллар
1 BWP0,16859 FJD
5 BWP0,84294 FJD
10 BWP1,68588 FJD
20 BWP3,37176 FJD
50 BWP8,42940 FJD
100 BWP16,85880 FJD
250 BWP42,14700 FJD
500 BWP84,29400 FJD
1000 BWP168,58800 FJD
2000 BWP337,17600 FJD
5000 BWP842,94000 FJD
10000 BWP1 685,88000 FJD