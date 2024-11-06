История обменного курса фиджийский доллар–ботсванские пулы

Обменный курс фиджийских доллара/ботсванские пулы сейчас составляет 5,932, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.975% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/ботсванские пулы колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 5,974, и минимумом, равным 5,840, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.865%.