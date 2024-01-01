Fiji dolarından Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile FJD → BWP çevirin

1.000 fjd
6.036,99 bwp

1.00000 FJD = 6.03699 BWP

02:32 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD119.07591.542610.932051.3475583.03860.7958931.35455
1 ZAR0.052422310.08086720.04886030.07064154.353060.04172240.0710084
1 AUD0.6482512.36610.6042040.87354953.82980.5159380.878087
1 EUR1.072920.46651.6550711.4457989.09210.8539151.4533

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fiji dolarından Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Botsvana Pulası
1 FJD6.03699 BWP
5 FJD30.18495 BWP
10 FJD60.36990 BWP
20 FJD120.73980 BWP
50 FJD301.84950 BWP
100 FJD603.69900 BWP
250 FJD1509.24750 BWP
500 FJD3018.49500 BWP
1000 FJD6036.99000 BWP
2000 FJD12073.98000 BWP
5000 FJD30184.95000 BWP
10000 FJD60369.90000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Fiji Doları
1 BWP0.16565 FJD
5 BWP0.82823 FJD
10 BWP1.65646 FJD
20 BWP3.31292 FJD
50 BWP8.28230 FJD
100 BWP16.56460 FJD
250 BWP41.41150 FJD
500 BWP82.82300 FJD
1000 BWP165.64600 FJD
2000 BWP331.29200 FJD
5000 BWP828.23000 FJD
10000 BWP1656.46000 FJD