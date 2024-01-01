10 Fiji dolarından Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile FJD → BWP çevirin

1,000FJ$ FJD = 5,992P BWP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → BWP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BWP
1 FJD → BWPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,99186,0394
Düşük5,83645,8364
Ortalama5,91005,9404
Değişim0.70%0.24%
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1 FJD → BWP istatistikleri

FJD → BWP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,9918, en düşük 5,8364 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,9100 oldu. FJD → BWP kurundaki değişiklik 0.70 değerindeydi.

FJD → BWP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,0394, en düşük 5,8364 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,9404 oldu. FJD → BWP kurundaki değişiklik 0.24 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - BWP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Botsvana Pulası
1 FJD5,99181 BWP
5 FJD29,95905 BWP
10 FJD59,91810 BWP
20 FJD119,83620 BWP
50 FJD299,59050 BWP
100 FJD599,18100 BWP
250 FJD1.497,95250 BWP
500 FJD2.995,90500 BWP
1000 FJD5.991,81000 BWP
2000 FJD11.983,62000 BWP
5000 FJD29.959,05000 BWP
10000 FJD59.918,10000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Fiji Doları
1 BWP0,16690 FJD
5 BWP0,83448 FJD
10 BWP1,66895 FJD
20 BWP3,33790 FJD
50 BWP8,34475 FJD
100 BWP16,68950 FJD
250 BWP41,72375 FJD
500 BWP83,44750 FJD
1000 BWP166,89500 FJD
2000 BWP333,79000 FJD
5000 BWP834,47500 FJD
10000 BWP1.668,95000 FJD