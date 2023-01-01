دولار فيجي إلى ريال برازيلي

تحويل FJD إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٢٬١٤٩٫٩٧ brl

1.00000 FJD = 2.14997 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 10:49 UTC
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FJD إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.065288.44341.438391.662560.9650518.2049
1GBP1.1548711.2301102.1351.661071.919931.1145121.0231
1USD0.93880.812942183.02991.350351.560790.9059517.0906
1INR0.01130670.009790960.012043910.01626340.0187980.01091110.205837

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل دولار فيجي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / الريال البرازيلي
1 FJD2.14997 BRL
5 FJD10.74985 BRL
10 FJD21.49970 BRL
20 FJD42.99940 BRL
50 FJD107.49850 BRL
100 FJD214.99700 BRL
250 FJD537.49250 BRL
500 FJD1074.98500 BRL
1000 FJD2149.97000 BRL
2000 FJD4299.94000 BRL
5000 FJD10749.85000 BRL
10000 FJD21499.70000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار فيجي
1 BRL0.46512 FJD
5 BRL2.32561 FJD
10 BRL4.65122 FJD
20 BRL9.30244 FJD
50 BRL23.25610 FJD
100 BRL46.51220 FJD
250 BRL116.28050 FJD
500 BRL232.56100 FJD
1000 BRL465.12200 FJD
2000 BRL930.24400 FJD
5000 BRL2325.61000 FJD
10000 BRL4651.22000 FJD