دولار فيجي إلى مارك بوسني قابل للتحويل
تحويل FJD إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار فيجي إلى مارك بوسني قابل للتحويل
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Fijian dollar
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / دولار فيجي
|1 BAM
|1.23327 FJD
|5 BAM
|6.16635 FJD
|10 BAM
|12.33270 FJD
|20 BAM
|24.66540 FJD
|50 BAM
|61.66350 FJD
|100 BAM
|123.32700 FJD
|250 BAM
|308.31750 FJD
|500 BAM
|616.63500 FJD
|1000 BAM
|1233.27000 FJD
|2000 BAM
|2466.54000 FJD
|5000 BAM
|6166.35000 FJD
|10000 BAM
|12332.70000 FJD