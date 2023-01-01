دولار فيجي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل FJD إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٨١٠٫٨٥ bam

1.00000 FJD = 0.81085 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 10:48 UTC
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FJD إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.065188.441.438311.66240.964818.203
1GBP1.1548711.2301102.1411.661131.919931.1142221.0229
1USD0.93890.812942183.03451.35041.560790.905817.0904
1INR0.01130710.009790410.012043210.01626310.01879690.01090870.205823

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 FJD0.81085 BAM
5 FJD4.05427 BAM
10 FJD8.10854 BAM
20 FJD16.21708 BAM
50 FJD40.54270 BAM
100 FJD81.08540 BAM
250 FJD202.71350 BAM
500 FJD405.42700 BAM
1000 FJD810.85400 BAM
2000 FJD1621.70800 BAM
5000 FJD4054.27000 BAM
10000 FJD8108.54000 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / دولار فيجي
1 BAM1.23327 FJD
5 BAM6.16635 FJD
10 BAM12.33270 FJD
20 BAM24.66540 FJD
50 BAM61.66350 FJD
100 BAM123.32700 FJD
250 BAM308.31750 FJD
500 BAM616.63500 FJD
1000 BAM1233.27000 FJD
2000 BAM2466.54000 FJD
5000 BAM6166.35000 FJD
10000 BAM12332.70000 FJD