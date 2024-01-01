Фиджийские доллары в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Сконвертируйте FJD в BAM по реальному обменному курсу

FJ$1,000 FJD = KM0,8150 BAM

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса FJD к BAM

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BAM
1 FJD в BAMПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,81500,8150
Низкий0,78950,7841
В среднем0,79980,7957
Изменение2.25%3.25%
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Соотношение 1 FJD к BAM

За последние 30 дней максимальный курс FJD к BAM составил 0,8150, а минимальный — 0,7895. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7998. Изменение курса FJD к BAM в процентном соотношении составило 2.25.

За последние 90 дней максимальный курс FJD к BAM составил 0,8150, а минимальный — 0,7841. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7957. Изменение курса FJD к BAM в процентном соотношении составило 3.25.

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Популярные валюты

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD117,5831,5190,9331,32584,3890,7741,391
1 ZAR0,05710,0860,0530,0754,7990,0440,079
1 AUD0,65811,57610,6140,87255,5580,510,916
1 EUR1,07218,8471,62811,42190,4570,831,491

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Как произвести расчет конвертации из фиджийских долларов в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите FJD из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из FJD в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фиджийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фиджийский доллар / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
1 FJD0,81498 BAM
5 FJD4,07490 BAM
10 FJD8,14980 BAM
20 FJD16,29960 BAM
50 FJD40,74900 BAM
100 FJD81,49800 BAM
250 FJD203,74500 BAM
500 FJD407,49000 BAM
1000 FJD814,98000 BAM
2000 FJD1 629,96000 BAM
5000 FJD4 074,90000 BAM
10000 FJD8 149,80000 BAM
Обменные курсы Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины / Фиджийский доллар
1 BAM1,22702 FJD
5 BAM6,13510 FJD
10 BAM12,27020 FJD
20 BAM24,54040 FJD
50 BAM61,35100 FJD
100 BAM122,70200 FJD
250 BAM306,75500 FJD
500 BAM613,51000 FJD
1000 BAM1 227,02000 FJD
2000 BAM2 454,04000 FJD
5000 BAM6 135,10000 FJD
10000 BAM12 270,20000 FJD