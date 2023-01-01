بير إثيوبي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل ETB إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

1000 etb
11148 xof

1.00000 ETB = 11.14750 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 10:44 UTC
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ETB إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.065488.44661.438721.662610.964918.2074
1GBP1.1547311.23025102.1321.661331.919871.114221.0246
1USD0.93860.812843183.01731.35041.560550.905617.0897
1INR0.01130630.009791250.012045710.01626650.01879790.01090860.205857

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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ETB إلى INR

ETB إلى JPY

ETB إلى RUB

ETB إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 ETB11.14750 XOF
5 ETB55.73750 XOF
10 ETB111.47500 XOF
20 ETB222.95000 XOF
50 ETB557.37500 XOF
100 ETB1114.75000 XOF
250 ETB2786.87500 XOF
500 ETB5573.75000 XOF
1000 ETB11147.50000 XOF
2000 ETB22295.00000 XOF
5000 ETB55737.50000 XOF
10000 ETB111475.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / البر الإثيوبي
1 XOF0.08971 ETB
5 XOF0.44853 ETB
10 XOF0.89707 ETB
20 XOF1.79413 ETB
50 XOF4.48533 ETB
100 XOF8.97066 ETB
250 XOF22.42665 ETB
500 XOF44.85330 ETB
1000 XOF89.70660 ETB
2000 XOF179.41320 ETB
5000 XOF448.53300 ETB
10000 XOF897.06600 ETB