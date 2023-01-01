20 فرنك غرب إفريقي إلى بير إثيوبي

تحويل XOF إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

20 xof
1.83 etb

1.00000 XOF = 0.09126 ETB

Mid-market exchange rate at 23:07
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أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.8054451.36820.921851.5362210.15651.35025844.694
1 GBP1.2415511.698691.144491.9072912.60981.67641048.73
1 CAD0.7308870.58868910.6737531.12287.423260.986881617.376
1 EUR1.08480.873751.4842211.6664911.01781.46475916.324

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs BCEAO

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XOF إلى EUR

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XOF إلى MAD

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XOF إلى NGN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / البر الإثيوبي
1 XOF0.09126 ETB
5 XOF0.45632 ETB
10 XOF0.91263 ETB
20 XOF1.82527 ETB
50 XOF4.56317 ETB
100 XOF9.12633 ETB
250 XOF22.81583 ETB
500 XOF45.63165 ETB
1000 XOF91.26330 ETB
2000 XOF182.52660 ETB
5000 XOF456.31650 ETB
10000 XOF912.63300 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 ETB10.95730 XOF
5 ETB54.78650 XOF
10 ETB109.57300 XOF
20 ETB219.14600 XOF
50 ETB547.86500 XOF
100 ETB1095.73000 XOF
250 ETB2739.32500 XOF
500 ETB5478.65000 XOF
1000 ETB10957.30000 XOF
2000 ETB21914.60000 XOF
5000 ETB54786.50000 XOF
10000 ETB109573.00000 XOF