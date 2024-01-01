Эфиопские быры в франки КФА BCEAO

Сконвертируйте ETB в XOF по реальному обменному курсу

Br1,000 ETB = CFA5,009 XOF

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса ETB к XOF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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XOF
1 ETB в XOFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий5,21295,8089
Низкий4,96304,9168
В среднем5,05435,1688
Изменение-1.24%-13.78%
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Соотношение 1 ETB к XOF

За последние 30 дней максимальный курс ETB к XOF составил 5,2129, а минимальный — 4,9630. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 5,0543. Изменение курса ETB к XOF в процентном соотношении составило -1.24.

За последние 90 дней максимальный курс ETB к XOF составил 5,8089, а минимальный — 4,9168. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 5,1688. Изменение курса ETB к XOF в процентном соотношении составило -13.78.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из эфиопских быров в франки КФА BCEAO

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ETB из выпадающего списка для исходной валюты и XOF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ETB в XOF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для эфиопский быр

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Эфиопский быр / Франк КФА BCEAO
1 ETB5,00850 XOF
5 ETB25,04250 XOF
10 ETB50,08500 XOF
20 ETB100,17000 XOF
50 ETB250,42500 XOF
100 ETB500,85000 XOF
250 ETB1 252,12500 XOF
500 ETB2 504,25000 XOF
1000 ETB5 008,50000 XOF
2000 ETB10 017,00000 XOF
5000 ETB25 042,50000 XOF
10000 ETB50 085,00000 XOF
Обменные курсы Франк КФА BCEAO / Эфиопский быр
1 XOF0,19966 ETB
5 XOF0,99831 ETB
10 XOF1,99661 ETB
20 XOF3,99322 ETB
50 XOF9,98305 ETB
100 XOF19,96610 ETB
250 XOF49,91525 ETB
500 XOF99,83050 ETB
1000 XOF199,66100 ETB
2000 XOF399,32200 ETB
5000 XOF998,30500 ETB
10000 XOF1 996,61000 ETB