Etiyopya birrinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile ETB → XOF çevirin

1.000 etb
10.805 xof

1.00000 ETB = 10.80450 XOF

02:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539251.072889.08481.453381.655430.9518.3429
1 GBP1.1710611.2563104.3231.701971.938581.1125121.4805
1 USD0.932150.795988183.03951.354751.543090.8855517.0982
1 INR0.01122530.009585660.012042510.01631450.01858260.01066420.205904

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Etiyopya birrinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / CFA Frangı BCEAO
1 ETB10.80450 XOF
5 ETB54.02250 XOF
10 ETB108.04500 XOF
20 ETB216.09000 XOF
50 ETB540.22500 XOF
100 ETB1080.45000 XOF
250 ETB2701.12500 XOF
500 ETB5402.25000 XOF
1000 ETB10804.50000 XOF
2000 ETB21609.00000 XOF
5000 ETB54022.50000 XOF
10000 ETB108045.00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Etiyopya Birri
1 XOF0.09255 ETB
5 XOF0.46277 ETB
10 XOF0.92554 ETB
20 XOF1.85109 ETB
50 XOF4.62772 ETB
100 XOF9.25543 ETB
250 XOF23.13858 ETB
500 XOF46.27715 ETB
1000 XOF92.55430 ETB
2000 XOF185.10860 ETB
5000 XOF462.77150 ETB
10000 XOF925.54300 ETB