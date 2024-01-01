250 Etiyopya birrinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile ETB → XOF çevirin

1,000Br ETB = 5,103CFA XOF

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → XOF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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XOF
1 ETB → XOFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,21295,5016
Düşük4,96304,9168
Ortalama5,05275,1261
Değişim0.11%-5.99%
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1 ETB → XOF istatistikleri

ETB → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,2129, en düşük 4,9630 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,0527 oldu. ETB → XOF kurundaki değişiklik 0.11 değerindeydi.

ETB → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,5016, en düşük 4,9168 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,1261 oldu. ETB → XOF kurundaki değişiklik -5.99 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - XOF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / CFA Frangı BCEAO
1 ETB5,10279 XOF
5 ETB25,51395 XOF
10 ETB51,02790 XOF
20 ETB102,05580 XOF
50 ETB255,13950 XOF
100 ETB510,27900 XOF
250 ETB1.275,69750 XOF
500 ETB2.551,39500 XOF
1000 ETB5.102,79000 XOF
2000 ETB10.205,58000 XOF
5000 ETB25.513,95000 XOF
10000 ETB51.027,90000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Etiyopya Birri
1 XOF0,19597 ETB
5 XOF0,97986 ETB
10 XOF1,95971 ETB
20 XOF3,91942 ETB
50 XOF9,79855 ETB
100 XOF19,59710 ETB
250 XOF48,99275 ETB
500 XOF97,98550 ETB
1000 XOF195,97100 ETB
2000 XOF391,94200 ETB
5000 XOF979,85500 ETB
10000 XOF1.959,71000 ETB