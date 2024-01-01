500 CFA Frangı BCEAO'dan Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile XOF → ETB çevirin

1,000CFA XOF = 0,1954Br ETB

10:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → ETB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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ETB
1 XOF → ETBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,20150,2034
Düşük0,19180,1818
Ortalama0,19790,1955
Değişim-0.97%7.27%
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1 XOF → ETB istatistikleri

XOF → ETB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2015, en düşük 0,1918 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1979 oldu. XOF → ETB kurundaki değişiklik -0.97 değerindeydi.

XOF → ETB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2034, en düşük 0,1818 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1955 oldu. XOF → ETB kurundaki değişiklik 7.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - ETB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9481,549,9991,341.720,28
1 GBP1,26311,7721,1971,94612,6331,6932.173,49
1 CAD0,7130,56410,6761,0987,130,9561.226,62
1 EUR1,0550,8351,4811,62510,5521,4141.815,5

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Etiyopya Birri
1 XOF0,19544 ETB
5 XOF0,97718 ETB
10 XOF1,95435 ETB
20 XOF3,90870 ETB
50 XOF9,77175 ETB
100 XOF19,54350 ETB
250 XOF48,85875 ETB
500 XOF97,71750 ETB
1000 XOF195,43500 ETB
2000 XOF390,87000 ETB
5000 XOF977,17500 ETB
10000 XOF1.954,35000 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / CFA Frangı BCEAO
1 ETB5,11679 XOF
5 ETB25,58395 XOF
10 ETB51,16790 XOF
20 ETB102,33580 XOF
50 ETB255,83950 XOF
100 ETB511,67900 XOF
250 ETB1.279,19750 XOF
500 ETB2.558,39500 XOF
1000 ETB5.116,79000 XOF
2000 ETB10.233,58000 XOF
5000 ETB25.583,95000 XOF
10000 ETB51.167,90000 XOF