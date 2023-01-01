بير إثيوبي إلى شلن تنزاني

تحويل ETB إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1000 etb
45295 tzs

1.00000 ETB = 45.29500 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 10:44 UTC
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ETB إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.065488.4471.438771.662350.964818.2083
1GBP1.1547311.2302102.1281.661321.919491.1140921.0249
1USD0.93860.812876183.01761.350451.560310.9056517.0906
1INR0.01130620.009791610.012045610.0162670.01879490.01090910.205867

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / الشلن التنزاني
1 ETB45.29500 TZS
5 ETB226.47500 TZS
10 ETB452.95000 TZS
20 ETB905.90000 TZS
50 ETB2264.75000 TZS
100 ETB4529.50000 TZS
250 ETB11323.75000 TZS
500 ETB22647.50000 TZS
1000 ETB45295.00000 TZS
2000 ETB90590.00000 TZS
5000 ETB226475.00000 TZS
10000 ETB452950.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / البر الإثيوبي
1 TZS0.02208 ETB
5 TZS0.11039 ETB
10 TZS0.22077 ETB
20 TZS0.44155 ETB
50 TZS1.10387 ETB
100 TZS2.20775 ETB
250 TZS5.51938 ETB
500 TZS11.03875 ETB
1000 TZS22.07750 ETB
2000 TZS44.15500 ETB
5000 TZS110.38750 ETB
10000 TZS220.77500 ETB