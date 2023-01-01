بير إثيوبي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل ETB إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
١٢٢٫٥٣ ttd

1.00000 ETB = 0.12253 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:44 UTC
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ETB إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866251.065688.46451.43921.663310.964918.212
1GBP1.154411.23015102.1251.661441.920161.1138821.0242
1USD0.938450.812909183.01851.35061.560910.905517.0908
1INR0.0113040.00979190.012045510.01626870.0188020.01090720.205867

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 ETB0.12253 TTD
5 ETB0.61263 TTD
10 ETB1.22526 TTD
20 ETB2.45052 TTD
50 ETB6.12630 TTD
100 ETB12.25260 TTD
250 ETB30.63150 TTD
500 ETB61.26300 TTD
1000 ETB122.52600 TTD
2000 ETB245.05200 TTD
5000 ETB612.63000 TTD
10000 ETB1225.26000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / البر الإثيوبي
1 TTD8.16152 ETB
5 TTD40.80760 ETB
10 TTD81.61520 ETB
20 TTD163.23040 ETB
50 TTD408.07600 ETB
100 TTD816.15200 ETB
250 TTD2040.38000 ETB
500 TTD4080.76000 ETB
1000 TTD8161.52000 ETB
2000 TTD16323.04000 ETB
5000 TTD40807.60000 ETB
10000 TTD81615.20000 ETB