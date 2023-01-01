بير إثيوبي إلى درهم إماراتي
تحويل ETB إلى AED بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل بير إثيوبي إلى درهم إماراتي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / البر الإثيوبي
|1 AED
|15.05730 ETB
|5 AED
|75.28650 ETB
|10 AED
|150.57300 ETB
|20 AED
|301.14600 ETB
|50 AED
|752.86500 ETB
|100 AED
|1505.73000 ETB
|250 AED
|3764.32500 ETB
|500 AED
|7528.65000 ETB
|1000 AED
|15057.30000 ETB
|2000 AED
|30114.60000 ETB
|5000 AED
|75286.50000 ETB
|10000 AED
|150573.00000 ETB