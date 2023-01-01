بير إثيوبي إلى درهم إماراتي

تحويل ETB إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

1000 etb
66.41 aed

1.00000 ETB = 0.06641 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 10:28 UTC
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ETB إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066288.52611.43981.664510.964218.2177
1GBP1.153211.22955102.0891.660381.919521.1119221.0088
1USD0.93790.813306183.02951.35041.561160.904317.0866
1INR0.01129610.009795380.012043910.01626410.01880250.01089130.20579

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 ETB0.06641 AED
5 ETB0.33206 AED
10 ETB0.66413 AED
20 ETB1.32826 AED
50 ETB3.32064 AED
100 ETB6.64128 AED
250 ETB16.60320 AED
500 ETB33.20640 AED
1000 ETB66.41280 AED
2000 ETB132.82560 AED
5000 ETB332.06400 AED
10000 ETB664.12800 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / البر الإثيوبي
1 AED15.05730 ETB
5 AED75.28650 ETB
10 AED150.57300 ETB
20 AED301.14600 ETB
50 AED752.86500 ETB
100 AED1505.73000 ETB
250 AED3764.32500 ETB
500 AED7528.65000 ETB
1000 AED15057.30000 ETB
2000 AED30114.60000 ETB
5000 AED75286.50000 ETB
10000 AED150573.00000 ETB