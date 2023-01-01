جنيه مصري إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل EGP إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
١٩٬٩٥٢ xof

1.00000 EGP = 19.95150 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 10:29 UTC
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EGP إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066288.52611.43981.664510.964218.2177
1GBP1.153211.22955102.0891.660381.919521.1119221.0088
1USD0.93790.813306183.02951.35041.561160.904317.0866
1INR0.01129610.009795380.012043910.01626410.01880250.01089130.20579

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 EGP19.95150 XOF
5 EGP99.75750 XOF
10 EGP199.51500 XOF
20 EGP399.03000 XOF
50 EGP997.57500 XOF
100 EGP1995.15000 XOF
250 EGP4987.87500 XOF
500 EGP9975.75000 XOF
1000 EGP19951.50000 XOF
2000 EGP39903.00000 XOF
5000 EGP99757.50000 XOF
10000 EGP199515.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / جنيه مصري
1 XOF0.05012 EGP
5 XOF0.25061 EGP
10 XOF0.50122 EGP
20 XOF1.00243 EGP
50 XOF2.50609 EGP
100 XOF5.01217 EGP
250 XOF12.53042 EGP
500 XOF25.06085 EGP
1000 XOF50.12170 EGP
2000 XOF100.24340 EGP
5000 XOF250.60850 EGP
10000 XOF501.21700 EGP