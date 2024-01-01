Египетские фунты в франки КФА BCEAO

Сконвертируйте EGP в XOF по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = CFA12,41 XOF

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса EGP к XOF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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XOF
1 EGP в XOFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий12,485912,4859
Низкий12,209112,0151
В среднем12,396412,2555
Изменение0.53%1.72%
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Соотношение 1 EGP к XOF

За последние 30 дней максимальный курс EGP к XOF составил 12,4859, а минимальный — 12,2091. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 12,3964. Изменение курса EGP к XOF в процентном соотношении составило 0.53.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к XOF составил 12,4859, а минимальный — 12,0151. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 12,2555. Изменение курса EGP к XOF в процентном соотношении составило 1.72.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в франки КФА BCEAO

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и XOF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в XOF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Франк КФА BCEAO
1 EGP12,41400 XOF
5 EGP62,07000 XOF
10 EGP124,14000 XOF
20 EGP248,28000 XOF
50 EGP620,70000 XOF
100 EGP1 241,40000 XOF
250 EGP3 103,50000 XOF
500 EGP6 207,00000 XOF
1000 EGP12 414,00000 XOF
2000 EGP24 828,00000 XOF
5000 EGP62 070,00000 XOF
10000 EGP124 140,00000 XOF
Обменные курсы Франк КФА BCEAO / Египетский фунт
1 XOF0,08055 EGP
5 XOF0,40277 EGP
10 XOF0,80554 EGP
20 XOF1,61108 EGP
50 XOF4,02770 EGP
100 XOF8,05539 EGP
250 XOF20,13848 EGP
500 XOF40,27695 EGP
1000 XOF80,55390 EGP
2000 XOF161,10780 EGP
5000 XOF402,76950 EGP
10000 XOF805,53900 EGP