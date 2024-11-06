История обменного курса египетский фунт–франки КФА BCEAO

Обменный курс египетских фунта/франки КФА BCEAO сейчас составляет 12,414, отражая изменение в размере -0.068% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.324% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/франки КФА BCEAO колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 12,474, и минимумом, равным 12,209, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.876%.