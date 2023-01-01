جنيه مصري إلى فرنك قمري

تحويل EGP إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
14895 kmf

1.00000 EGP = 14.89470 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
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EGP إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065888.50991.439151.662970.964418.2056
1GBP1.1535411.2294102.0961.660061.918241.1124721.0001
1USD0.938250.813405183.04551.35031.560310.904917.0816
1INR0.01129820.009794690.012041610.01625980.01878860.01089640.20569

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / فرنك جزر القمر
1 EGP14.89470 KMF
5 EGP74.47350 KMF
10 EGP148.94700 KMF
20 EGP297.89400 KMF
50 EGP744.73500 KMF
100 EGP1489.47000 KMF
250 EGP3723.67500 KMF
500 EGP7447.35000 KMF
1000 EGP14894.70000 KMF
2000 EGP29789.40000 KMF
5000 EGP74473.50000 KMF
10000 EGP148947.00000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / جنيه مصري
1 KMF0.06714 EGP
5 KMF0.33569 EGP
10 KMF0.67138 EGP
20 KMF1.34276 EGP
50 KMF3.35689 EGP
100 KMF6.71378 EGP
250 KMF16.78445 EGP
500 KMF33.56890 EGP
1000 KMF67.13780 EGP
2000 KMF134.27560 EGP
5000 KMF335.68900 EGP
10000 KMF671.37800 EGP