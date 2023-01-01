جنيه مصري إلى دولار فيجي

تحويل EGP إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٧٣٫٤٦ fjd

1.00000 EGP = 0.07346 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:19 UTC
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EGP إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.0652588.46091.438411.663150.964618.2021
1GBP1.1536711.2289102.0511.659381.918661.1128320.9985
1USD0.93870.813736183.04241.35031.561280.905517.0872
1INR0.01130440.009799040.01204210.01626040.0188010.01090410.205765

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / دولار فيجي
1 EGP0.07346 FJD
5 EGP0.36730 FJD
10 EGP0.73459 FJD
20 EGP1.46918 FJD
50 EGP3.67296 FJD
100 EGP7.34592 FJD
250 EGP18.36480 FJD
500 EGP36.72960 FJD
1000 EGP73.45920 FJD
2000 EGP146.91840 FJD
5000 EGP367.29600 FJD
10000 EGP734.59200 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / جنيه مصري
1 FJD13.61300 EGP
5 FJD68.06500 EGP
10 FJD136.13000 EGP
20 FJD272.26000 EGP
50 FJD680.65000 EGP
100 FJD1361.30000 EGP
250 FJD3403.25000 EGP
500 FJD6806.50000 EGP
1000 FJD13613.00000 EGP
2000 FJD27226.00000 EGP
5000 FJD68065.00000 EGP
10000 FJD136130.00000 EGP