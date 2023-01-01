دينار جزائري إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل DZD إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٤٬٤٩٠ xof

1.00000 DZD = 4.49040 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 10:14 UTC
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DZD إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065188.45861.438041.66240.964918.198
1GBP1.1535411.2286102.0381.658791.917591.1130520.9915
1USD0.93890.813935183.05191.350151.560790.905917.0857
1INR0.01130470.009800310.012040710.01625670.0187930.01090760.205723

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

DZD إلى EUR

DZD إلى GBP

DZD إلى INR

DZD إلى JPY

DZD إلى RUB

DZD إلى AUD

DZD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 DZD4.49040 XOF
5 DZD22.45200 XOF
10 DZD44.90400 XOF
20 DZD89.80800 XOF
50 DZD224.52000 XOF
100 DZD449.04000 XOF
250 DZD1122.60000 XOF
500 DZD2245.20000 XOF
1000 DZD4490.40000 XOF
2000 DZD8980.80000 XOF
5000 DZD22452.00000 XOF
10000 DZD44904.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Algerian Dinar
1 XOF0.22270 DZD
5 XOF1.11349 DZD
10 XOF2.22697 DZD
20 XOF4.45394 DZD
50 XOF11.13485 DZD
100 XOF22.26970 DZD
250 XOF55.67425 DZD
500 XOF111.34850 DZD
1000 XOF222.69700 DZD
2000 XOF445.39400 DZD
5000 XOF1113.48500 DZD
10000 XOF2226.97000 DZD