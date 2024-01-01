Алжирские динары в франки КФА BCEAO

Сконвертируйте DZD в XOF по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = CFA4,592 XOF

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к XOF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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XOF
1 DZD в XOFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,59174,5917
Низкий4,51014,3747
В среднем4,54064,4805
Изменение1.75%2.76%
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Соотношение 1 DZD к XOF

За последние 30 дней максимальный курс DZD к XOF составил 4,5917, а минимальный — 4,5101. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,5406. Изменение курса DZD к XOF в процентном соотношении составило 1.75.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к XOF составил 4,5917, а минимальный — 4,3747. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,4805. Изменение курса DZD к XOF в процентном соотношении составило 2.76.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в франки КФА BCEAO

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и XOF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в XOF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Франк КФА BCEAO
1 DZD4,59169 XOF
5 DZD22,95845 XOF
10 DZD45,91690 XOF
20 DZD91,83380 XOF
50 DZD229,58450 XOF
100 DZD459,16900 XOF
250 DZD1 147,92250 XOF
500 DZD2 295,84500 XOF
1000 DZD4 591,69000 XOF
2000 DZD9 183,38000 XOF
5000 DZD22 958,45000 XOF
10000 DZD45 916,90000 XOF
Обменные курсы Франк КФА BCEAO / Алжирский динар
1 XOF0,21779 DZD
5 XOF1,08893 DZD
10 XOF2,17785 DZD
20 XOF4,35570 DZD
50 XOF10,88925 DZD
100 XOF21,77850 DZD
250 XOF54,44625 DZD
500 XOF108,89250 DZD
1000 XOF217,78500 DZD
2000 XOF435,57000 DZD
5000 XOF1 088,92500 DZD
10000 XOF2 177,85000 DZD