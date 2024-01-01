阿尔及利亚第纳尔兑西非法郎

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XOF
1 DZD兑XOF过去 30 天过去 90 天
4.54324.5432
4.43204.3747
一般4.48904.4671
更改1.97%0.83%
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1 DZD 兑 XOF 统计信息

过去 30 天，DZD 兑 XOF 的表现如下：30 天高点为 4.5432，30 天低点为 4.4320。这意味着 30 天平均值为 4.4890。DZD 兑 XOF 的变化为 1.97。

过去 90 天，DZD 兑 XOF 的表现如下：90 天高点为 4.5432，90 天低点为 4.3747。这意味着 90 天平均值为 4.4671。DZD 兑 XOF 的变化为 0.83。

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热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8331.08691.3211.51.6210.93921.634
1 GBP1.20111.304109.6451.8011.9461.12825.975
1 USD0.9210.767184.0741.3811.4920.86519.917
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.237

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阿尔及利亚第纳尔/西非法郎汇率
1 DZD4.53342 XOF
5 DZD22.66710 XOF
10 DZD45.33420 XOF
20 DZD90.66840 XOF
50 DZD226.67100 XOF
100 DZD453.34200 XOF
250 DZD1,133.35500 XOF
500 DZD2,266.71000 XOF
1000 DZD4,533.42000 XOF
2000 DZD9,066.84000 XOF
5000 DZD22,667.10000 XOF
10000 DZD45,334.20000 XOF
西非法郎/阿尔及利亚第纳尔汇率
1 XOF0.22058 DZD
5 XOF1.10292 DZD
10 XOF2.20584 DZD
20 XOF4.41168 DZD
50 XOF11.02920 DZD
100 XOF22.05840 DZD
250 XOF55.14600 DZD
500 XOF110.29200 DZD
1000 XOF220.58400 DZD
2000 XOF441.16800 DZD
5000 XOF1,102.92000 DZD
10000 XOF2,205.84000 DZD