Cezayir dinarından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile DZD → XOF çevirin

1.000 dzd
4.545 xof

1.00000 DZD = 4.54495 XOF

01:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853991.0728589.0941.453231.655120.95007518.3439
1 GBP1.1709711.25625104.3241.701651.938061.1125121.4797
1 USD0.93210.79602183.04421.354551.542730.8855517.0983
1 INR0.01122410.00958550.012041810.01631120.01857730.01066360.205894

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Cezayir dinarından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DZD → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cezayir dinarı için en iyi döviz çiftleri

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DZD → RUB

DZD → AUD

DZD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / CFA Frangı BCEAO
1 DZD4.54495 XOF
5 DZD22.72475 XOF
10 DZD45.44950 XOF
20 DZD90.89900 XOF
50 DZD227.24750 XOF
100 DZD454.49500 XOF
250 DZD1136.23750 XOF
500 DZD2272.47500 XOF
1000 DZD4544.95000 XOF
2000 DZD9089.90000 XOF
5000 DZD22724.75000 XOF
10000 DZD45449.50000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Cezayir Dinarı
1 XOF0.22002 DZD
5 XOF1.10013 DZD
10 XOF2.20025 DZD
20 XOF4.40050 DZD
50 XOF11.00125 DZD
100 XOF22.00250 DZD
250 XOF55.00625 DZD
500 XOF110.01250 DZD
1000 XOF220.02500 DZD
2000 XOF440.05000 DZD
5000 XOF1100.12500 DZD
10000 XOF2200.25000 DZD