ألف دينار جزائري إلى ريال قطري

حوّل DZD إلى QAR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
دج1 DZD = 0.02740 QAR

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من DZD إلى QAR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من DZD إلى QAR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من DZD إلى QAR اليوم

DZDQAR
1 DZD0.03 QAR
5 DZD0.14 QAR
10 DZD0.27 QAR
20 DZD0.55 QAR
50 DZD1.37 QAR
100 DZD2.74 QAR
250 DZD6.85 QAR
500 DZD13.70 QAR
1000 DZD27.40 QAR
2000 DZD54.79 QAR
5000 DZD136.99 QAR
10000 DZD273.97 QAR
QARDZD
1 QAR36.50 DZD
5 QAR182.50 DZD
10 QAR365.00 DZD
20 QAR730.00 DZD
50 QAR1,825.01 DZD
100 QAR3,650.01 DZD
250 QAR9,125.03 DZD
500 QAR18,250.05 DZD
1000 QAR36,500.10 DZD
2000 QAR73,000.20 DZD
5000 QAR182,500.50 DZD
10000 QAR365,001.00 DZD

الأسئلة الشائعة