50 دينار جزائري إلى ريال قطري
حوّل DZD إلى QAR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من DZD إلى QAR،
يستخدم مخططنا التفاعلي من DZD إلى QAR متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من DZD إلى QAR اليوم
|DZD
|QAR
|1 DZD
|0.03 QAR
|5 DZD
|0.14 QAR
|10 DZD
|0.27 QAR
|20 DZD
|0.55 QAR
|50 DZD
|1.37 QAR
|100 DZD
|2.74 QAR
|250 DZD
|6.85 QAR
|500 DZD
|13.70 QAR
|1000 DZD
|27.40 QAR
|2000 DZD
|54.79 QAR
|5000 DZD
|136.99 QAR
|10000 DZD
|273.97 QAR
|QAR
|DZD
|1 QAR
|36.50 DZD
|5 QAR
|182.50 DZD
|10 QAR
|365.00 DZD
|20 QAR
|730.00 DZD
|50 QAR
|1,825.01 DZD
|100 QAR
|3,650.01 DZD
|250 QAR
|9,125.03 DZD
|500 QAR
|18,250.05 DZD
|1000 QAR
|36,500.10 DZD
|2000 QAR
|73,000.20 DZD
|5000 QAR
|182,500.50 DZD
|10000 QAR
|365,001.00 DZD