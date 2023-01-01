دينار جزائري إلى تينغ كازاخستاني

تحويل DZD إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٣٬٤٧٥٫٩٤ kzt

1.00000 DZD = 3.47594 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 10:7 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

DZD إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 KZT
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065188.46771.437991.662790.965618.1992
1GBP1.153411.2286102.0481.658731.918041.1137320.9928
1USD0.93890.813935183.06051.35011.561160.906517.0868
1INR0.01130360.00979930.012039410.01625440.01879540.01091370.205715

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

DZD إلى EUR

DZD إلى GBP

DZD إلى INR

DZD إلى JPY

DZD إلى RUB

DZD إلى AUD

DZD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Algerian Dinar / تنغي كازاخستاني
1 DZD3.47594 KZT
5 DZD17.37970 KZT
10 DZD34.75940 KZT
20 DZD69.51880 KZT
50 DZD173.79700 KZT
100 DZD347.59400 KZT
250 DZD868.98500 KZT
500 DZD1737.97000 KZT
1000 DZD3475.94000 KZT
2000 DZD6951.88000 KZT
5000 DZD17379.70000 KZT
10000 DZD34759.40000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Algerian Dinar
1 KZT0.28769 DZD
5 KZT1.43846 DZD
10 KZT2.87692 DZD
20 KZT5.75384 DZD
50 KZT14.38460 DZD
100 KZT28.76920 DZD
250 KZT71.92300 DZD
500 KZT143.84600 DZD
1000 KZT287.69200 DZD
2000 KZT575.38400 DZD
5000 KZT1438.46000 DZD
10000 KZT2876.92000 DZD