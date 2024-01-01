Алжирские динары в казахстанские тенге

Сконвертируйте DZD в KZT по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = ₸3,693 KZT

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса DZD к KZT

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

KZT
1 DZD в KZTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3,71003,7100
Низкий3,61923,5518
В среднем3,65843,6292
Изменение-0.46%3.78%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 DZD к KZT

За последние 30 дней максимальный курс DZD к KZT составил 3,7100, а минимальный — 3,6192. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,6584. Изменение курса DZD к KZT в процентном соотношении составило -0.46.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к KZT составил 3,7100, а минимальный — 3,5518. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,6292. Изменение курса DZD к KZT в процентном соотношении составило 3.78.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график DZD к KZT

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для алжирский динар

DZD в USD

DZD в EUR

DZD в GBP

DZD в INR

DZD в JPY

DZD в RUB

DZD в AUD

DZD в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Казахстанский тенге
1 DZD3,69296 KZT
5 DZD18,46480 KZT
10 DZD36,92960 KZT
20 DZD73,85920 KZT
50 DZD184,64800 KZT
100 DZD369,29600 KZT
250 DZD923,24000 KZT
500 DZD1 846,48000 KZT
1000 DZD3 692,96000 KZT
2000 DZD7 385,92000 KZT
5000 DZD18 464,80000 KZT
10000 DZD36 929,60000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Алжирский динар
1 KZT0,27079 DZD
5 KZT1,35393 DZD
10 KZT2,70786 DZD
20 KZT5,41572 DZD
50 KZT13,53930 DZD
100 KZT27,07860 DZD
250 KZT67,69650 DZD
500 KZT135,39300 DZD
1000 KZT270,78600 DZD
2000 KZT541,57200 DZD
5000 KZT1 353,93000 DZD
10000 KZT2 707,86000 DZD