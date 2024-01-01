1 тысяча алжирских динаров в казахстанские тенге

Сконвертируйте DZD в KZT по реальному обменному курсу

1 000 dzd
3 358,96 kzt

1.00000 DZD = 3.35896 KZT

Среднерыночный курс в 02:17
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553151.07889.48551.452871.657820.9351418.5147
1 GBP1.1691611.26035104.6231.698641.938251.0933321.6465
1 USD0.927650.79343183.01071.347751.537870.8674517.175
1 INR0.0111750.009558170.012046610.01623590.01852620.01044990.206901

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для алжирских динаров

DZD в USD

DZD в EUR

DZD в GBP

DZD в INR

DZD в JPY

DZD в RUB

DZD в AUD

DZD в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Казахстанский тенге
1 DZD3.35896 KZT
5 DZD16.79480 KZT
10 DZD33.58960 KZT
20 DZD67.17920 KZT
50 DZD167.94800 KZT
100 DZD335.89600 KZT
250 DZD839.74000 KZT
500 DZD1679.48000 KZT
1000 DZD3358.96000 KZT
2000 DZD6717.92000 KZT
5000 DZD16794.80000 KZT
10000 DZD33589.60000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Алжирский динар
1 KZT0.29771 DZD
5 KZT1.48856 DZD
10 KZT2.97711 DZD
20 KZT5.95422 DZD
50 KZT14.88555 DZD
100 KZT29.77110 DZD
250 KZT74.42775 DZD
500 KZT148.85550 DZD
1000 KZT297.71100 DZD
2000 KZT595.42200 DZD
5000 KZT1488.55500 DZD
10000 KZT2977.11000 DZD