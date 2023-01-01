دينار جزائري إلى درام أرميني

تحويل DZD إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٢٬٨١٥٫٣٢ amd

1.00000 DZD = 2.81532 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:59 UTC
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DZD إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0652588.51081.438091.662890.965618.1976
1GBP1.153811.22905102.1211.659221.918591.1141120.9957
1USD0.938750.813637183.08921.351.561040.9064517.0829
1INR0.01129810.009792330.012035310.01624760.01878750.01090940.205597

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / درام أرمينية
1 DZD2.81532 AMD
5 DZD14.07660 AMD
10 DZD28.15320 AMD
20 DZD56.30640 AMD
50 DZD140.76600 AMD
100 DZD281.53200 AMD
250 DZD703.83000 AMD
500 DZD1407.66000 AMD
1000 DZD2815.32000 AMD
2000 DZD5630.64000 AMD
5000 DZD14076.60000 AMD
10000 DZD28153.20000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / Algerian Dinar
1 AMD0.35520 DZD
5 AMD1.77600 DZD
10 AMD3.55200 DZD
20 AMD7.10400 DZD
50 AMD17.76000 DZD
100 AMD35.52000 DZD
250 AMD88.80000 DZD
500 AMD177.60000 DZD
1000 AMD355.20000 DZD
2000 AMD710.40000 DZD
5000 AMD1776.00000 DZD
10000 AMD3552.00000 DZD