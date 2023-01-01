بيزو دومنيكاني إلى دونغ فيتنامي

تحويل DOP إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dop
٤٢٨٬٣٧٠ vnd

1.00000 DOP = 428.37000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 9:18 UTC
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DOP إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DOP → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0652588.51081.438091.662890.965618.1976
1GBP1.153811.22905102.1211.659221.918591.1141120.9957
1USD0.938750.813637183.08921.351.561040.9064517.0829
1INR0.01129810.009792330.012035310.01624760.01878750.01090940.205597

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو دومنيكاني إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Dominican peso

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DOP إلى JPY

DOP إلى RUB

DOP إلى AUD

DOP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / Vietnamese Dong
1 DOP428.37000 VND
5 DOP2141.85000 VND
10 DOP4283.70000 VND
20 DOP8567.40000 VND
50 DOP21418.50000 VND
100 DOP42837.00000 VND
250 DOP107092.50000 VND
500 DOP214185.00000 VND
1000 DOP428370.00000 VND
2000 DOP856740.00000 VND
5000 DOP2141850.00000 VND
10000 DOP4283700.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / البيزو الدومينيكي
1 VND0.00233 DOP
5 VND0.01167 DOP
10 VND0.02334 DOP
20 VND0.04669 DOP
50 VND0.11672 DOP
100 VND0.23344 DOP
250 VND0.58361 DOP
500 VND1.16722 DOP
1000 VND2.33443 DOP
2000 VND4.66886 DOP
5000 VND11.67215 DOP
10000 VND23.34430 DOP