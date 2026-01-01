ألف بيزو دومنيكاني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

حوّل DOP إلى CZK بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
$1 DOP = 0.3562 CZK

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من DOP إلى CZK،

يستخدم مخططنا التفاعلي من DOP إلى CZK متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من DOP إلى CZK اليوم

DOPCZK
1 DOP0.36 CZK
5 DOP1.78 CZK
10 DOP3.56 CZK
20 DOP7.12 CZK
50 DOP17.81 CZK
100 DOP35.62 CZK
250 DOP89.05 CZK
500 DOP178.11 CZK
1000 DOP356.22 CZK
2000 DOP712.43 CZK
5000 DOP1,781.08 CZK
10000 DOP3,562.16 CZK
CZKDOP
1 CZK2.81 DOP
5 CZK14.04 DOP
10 CZK28.07 DOP
20 CZK56.15 DOP
50 CZK140.36 DOP
100 CZK280.73 DOP
250 CZK701.82 DOP
500 CZK1,403.64 DOP
1000 CZK2,807.28 DOP
2000 CZK5,614.56 DOP
5000 CZK14,036.40 DOP
10000 CZK28,072.80 DOP

الأسئلة الشائعة