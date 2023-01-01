فرنك جيبوتي إلى دينار كويتي

تحويل DJF إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ djf
١٫٧٣٥ kwd

1.00000 DJF = 0.00174 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:21 UTC
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DJF إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DJF → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86631.065988.62161.438221.663650.967118.2398
1GBP1.1543311.2304102.2991.660181.92041.1163621.0547
1USD0.93820.812744183.14251.34931.560790.907317.1121
1INR0.01128390.009775310.012027510.01622880.01877250.01091260.205817

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Djiboutian franc

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Djiboutian Franc / Kuwaiti Dinar
1 DJF0.00174 KWD
5 DJF0.00868 KWD
10 DJF0.01735 KWD
20 DJF0.03471 KWD
50 DJF0.08677 KWD
100 DJF0.17354 KWD
250 DJF0.43385 KWD
500 DJF0.86770 KWD
1000 DJF1.73541 KWD
2000 DJF3.47082 KWD
5000 DJF8.67705 KWD
10000 DJF17.35410 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Djiboutian Franc
1 KWD576.23200 DJF
5 KWD2881.16000 DJF
10 KWD5762.32000 DJF
20 KWD11524.64000 DJF
50 KWD28811.60000 DJF
100 KWD57623.20000 DJF
250 KWD144058.00000 DJF
500 KWD288116.00000 DJF
1000 KWD576232.00000 DJF
2000 KWD1152464.00000 DJF
5000 KWD2881160.00000 DJF
10000 KWD5762320.00000 DJF