Cibuti frangından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile DJF → KWD çevirin

1.000 djf
1,733 kwd

1,000 DJF = 0,001733 KWD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Cibuti frangından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DJF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DJF → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cibuti frangı için en iyi döviz çiftleri

DJF → USD

DJF → EUR

DJF → GBP

DJF → INR

DJF → JPY

DJF → RUB

DJF → AUD

DJF → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Kuveyt Dinarı
1 DJF0,00173 KWD
5 DJF0,00867 KWD
10 DJF0,01733 KWD
20 DJF0,03466 KWD
50 DJF0,08666 KWD
100 DJF0,17332 KWD
250 DJF0,43329 KWD
500 DJF0,86658 KWD
1000 DJF1,73315 KWD
2000 DJF3,46630 KWD
5000 DJF8,66575 KWD
10000 DJF17,33150 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Cibuti Frangı
1 KWD576,98200 DJF
5 KWD2.884,91000 DJF
10 KWD5.769,82000 DJF
20 KWD11.539,64000 DJF
50 KWD28.849,10000 DJF
100 KWD57.698,20000 DJF
250 KWD144.245,50000 DJF
500 KWD288.491,00000 DJF
1000 KWD576.982,00000 DJF
2000 KWD1.153.964,00000 DJF
5000 KWD2.884.910,00000 DJF
10000 KWD5.769.820,00000 DJF