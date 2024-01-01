5 Kuveyt dinarından Cibuti frangına

Reel döviz kuru ile KWD → DJF çevirin

1,000ك KWD = 577,6Fdj DJF

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → DJF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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DJF
1 KWD → DJFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek581,0380583,2680
Düşük577,4830577,4830
Ortalama579,7185581,0744
Değişim-0.40%-0.71%
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1 KWD → DJF istatistikleri

KWD → DJF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 581,0380, en düşük 577,4830 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 579,7185 oldu. KWD → DJF kurundaki değişiklik -0.40 değerindeydi.

KWD → DJF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 583,2680, en düşük 577,4830 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 581,0744 oldu. KWD → DJF kurundaki değişiklik -0.71 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - DJF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

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KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Cibuti Frangı
1 KWD577,62400 DJF
5 KWD2.888,12000 DJF
10 KWD5.776,24000 DJF
20 KWD11.552,48000 DJF
50 KWD28.881,20000 DJF
100 KWD57.762,40000 DJF
250 KWD144.406,00000 DJF
500 KWD288.812,00000 DJF
1000 KWD577.624,00000 DJF
2000 KWD1.155.248,00000 DJF
5000 KWD2.888.120,00000 DJF
10000 KWD5.776.240,00000 DJF
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Kuveyt Dinarı
1 DJF0,00173 KWD
5 DJF0,00866 KWD
10 DJF0,01731 KWD
20 DJF0,03462 KWD
50 DJF0,08656 KWD
100 DJF0,17312 KWD
250 DJF0,43281 KWD
500 DJF0,86562 KWD
1000 DJF1,73123 KWD
2000 DJF3,46246 KWD
5000 DJF8,65615 KWD
10000 DJF17,31230 KWD