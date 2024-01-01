Франки Джибути в кувейтские динары

Сконвертируйте DJF в KWD по реальному обменному курсу

Fdj1,000 DJF = ك0,001725 KWD

Среднерыночный курс в 21:57
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса DJF к KWD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

KWD
1 DJF в KWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00170,0017
Низкий0,00170,0017
В среднем0,00170,0017
Изменение0.08%0.15%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 DJF к KWD

За последние 30 дней максимальный курс DJF к KWD составил 0,0017, а минимальный — 0,0017. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0017. Изменение курса DJF к KWD в процентном соотношении составило 0.08.

За последние 90 дней максимальный курс DJF к KWD составил 0,0017, а минимальный — 0,0017. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0017. Изменение курса DJF к KWD в процентном соотношении составило 0.15.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график DJF к KWD

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из франков Джибути в кувейтские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DJF из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DJF в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для франк Джибути

DJF в USD

DJF в EUR

DJF в GBP

DJF в INR

DJF в JPY

DJF в RUB

DJF в AUD

DJF в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Франк Джибути / Кувейтский динар
1 DJF0,00172 KWD
5 DJF0,00862 KWD
10 DJF0,01725 KWD
20 DJF0,03449 KWD
50 DJF0,08623 KWD
100 DJF0,17246 KWD
250 DJF0,43114 KWD
500 DJF0,86228 KWD
1000 DJF1,72455 KWD
2000 DJF3,44910 KWD
5000 DJF8,62275 KWD
10000 DJF17,24550 KWD
Обменные курсы Кувейтский динар / Франк Джибути
1 KWD579,86100 DJF
5 KWD2 899,30500 DJF
10 KWD5 798,61000 DJF
20 KWD11 597,22000 DJF
50 KWD28 993,05000 DJF
100 KWD57 986,10000 DJF
250 KWD144 965,25000 DJF
500 KWD289 930,50000 DJF
1000 KWD579 861,00000 DJF
2000 KWD1 159 722,00000 DJF
5000 KWD2 899 305,00000 DJF
10000 KWD5 798 610,00000 DJF