ألف فرنك جيبوتي إلى دينار كويتي

تحويل DJF إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 djf
1.722 kwd

Fdj1.000 DJF = ك0.001722 KWD

Mid-market exchange rate at 22:59
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DJF إلى KWD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09491.7621.5031.6610.94620.853
1 GBP1.16811.277107.1511.7551.9391.10424.35
1 USD0.9140.783183.9081.3741.5180.86519.068
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Djiboutian Franc / Kuwaiti Dinar
1 DJF٠٫٠٠١٧٢ KWD
5 DJF٠٫٠٠٨٦١ KWD
10 DJF٠٫٠١٧٢٢ KWD
20 DJF٠٫٠٣٤٤٤ KWD
50 DJF٠٫٠٨٦١١ KWD
100 DJF٠٫١٧٢٢١ KWD
250 DJF٠٫٤٣٠٥٣ KWD
500 DJF٠٫٨٦١٠٧ KWD
1000 DJF١٫٧٢٢١٣ KWD
2000 DJF٣٫٤٤٤٢٦ KWD
5000 DJF٨٫٦١٠٦٥ KWD
10000 DJF١٧٫٢٢١٣٠ KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Djiboutian Franc
1 KWD٥٨٠٫٦٧٧٠٠ DJF
5 KWD٢٬٩٠٣٫٣٨٥٠٠ DJF
10 KWD٥٬٨٠٦٫٧٧٠٠٠ DJF
20 KWD١١٬٦١٣٫٥٤٠٠٠ DJF
50 KWD٢٩٬٠٣٣٫٨٥٠٠٠ DJF
100 KWD٥٨٬٠٦٧٫٧٠٠٠٠ DJF
250 KWD١٤٥٬١٦٩٫٢٥٠٠٠ DJF
500 KWD٢٩٠٬٣٣٨٫٥٠٠٠٠ DJF
1000 KWD٥٨٠٬٦٧٧٫٠٠٠٠٠ DJF
2000 KWD١٬١٦١٬٣٥٤٫٠٠٠٠٠ DJF
5000 KWD٢٬٩٠٣٬٣٨٥٫٠٠٠٠٠ DJF
10000 KWD٥٬٨٠٦٬٧٧٠٫٠٠٠٠٠ DJF