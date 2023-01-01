فرنك جيبوتي إلى فورنت مجري

تحويل DJF إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ djf
٢٬٠٣٨ huf

1.00000 DJF = 2.03846 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 9:18 UTC
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DJF إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DJF → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86651.065988.62161.438171.664170.967518.2397
1GBP1.1540711.2301102.2741.659711.920531.1165621.0495
1USD0.93820.812942183.14251.349251.561280.907717.112
1INR0.01128390.00977770.012027510.01622820.01877840.01091740.205815

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Djiboutian franc

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Djiboutian Franc / Hungarian Forint
1 DJF2.03846 HUF
5 DJF10.19230 HUF
10 DJF20.38460 HUF
20 DJF40.76920 HUF
50 DJF101.92300 HUF
100 DJF203.84600 HUF
250 DJF509.61500 HUF
500 DJF1019.23000 HUF
1000 DJF2038.46000 HUF
2000 DJF4076.92000 HUF
5000 DJF10192.30000 HUF
10000 DJF20384.60000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Djiboutian Franc
2000 HUF981.13400 DJF
5000 HUF2452.83500 DJF
10000 HUF4905.67000 DJF
15000 HUF7358.50500 DJF
20000 HUF9811.34000 DJF
30000 HUF14717.01000 DJF
40000 HUF19622.68000 DJF
50000 HUF24528.35000 DJF
60000 HUF29434.02000 DJF
100000 HUF49056.70000 DJF
150000 HUF73585.05000 DJF
200000 HUF98113.40000 DJF