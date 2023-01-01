كولون كوستاريكي إلى فرنك سويسري

تحويل CRC إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ crc
٢١٠ xpf

1.00000 CRC = 0.21033 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 8:41 UTC
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CRC إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.065388.55671.438211.663360.964818.202
1GBP1.1547311.2301102.2561.66071.920681.1140921.0179
1USD0.93870.812942183.12841.350051.56140.9057517.0863
1INR0.01129220.009779350.012029610.01624050.0187830.01089580.205541

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولون كوستا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / فرنك الـ CFP
1 CRC0.21033 XPF
5 CRC1.05163 XPF
10 CRC2.10326 XPF
20 CRC4.20652 XPF
50 CRC10.51630 XPF
100 CRC21.03260 XPF
250 CRC52.58150 XPF
500 CRC105.16300 XPF
1000 CRC210.32600 XPF
2000 CRC420.65200 XPF
5000 CRC1051.63000 XPF
10000 CRC2103.26000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / كوستاريكا كولوين
1 XPF4.75452 CRC
5 XPF23.77260 CRC
10 XPF47.54520 CRC
20 XPF95.09040 CRC
50 XPF237.72600 CRC
100 XPF475.45200 CRC
250 XPF1188.63000 CRC
500 XPF2377.26000 CRC
1000 XPF4754.52000 CRC
2000 XPF9509.04000 CRC
5000 XPF23772.60000 CRC
10000 XPF47545.20000 CRC