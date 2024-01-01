20 كولون كوستاريكي إلى فرنك سويسري

تحويل CRC إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

20 crc
4 xpf

₡1.000 CRC = ₣0.2072 XPF

Mid-market exchange rate at 17:52
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

CRC إلى XPF مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7621.5021.660.94620.846
1 GBP1.16811.276107.1431.7541.9381.10424.34
1 USD0.9150.783183.9391.3741.5180.86519.069
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولبة كوستاريكا

CRC إلى USD

CRC إلى EUR

CRC إلى GBP

CRC إلى INR

CRC إلى JPY

CRC إلى RUB

CRC إلى AUD

CRC إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / فرنك الـ CFP
1 CRC٠٫٢٠٧١٧ XPF
5 CRC١٫٠٣٥٨٥ XPF
10 CRC٢٫٠٧١٧٠ XPF
20 CRC٤٫١٤٣٤٠ XPF
50 CRC١٠٫٣٥٨٥٠ XPF
100 CRC٢٠٫٧١٧٠٠ XPF
250 CRC٥١٫٧٩٢٥٠ XPF
500 CRC١٠٣٫٥٨٥٠٠ XPF
1000 CRC٢٠٧٫١٧٠٠٠ XPF
2000 CRC٤١٤٫٣٤٠٠٠ XPF
5000 CRC١٬٠٣٥٫٨٥٠٠٠ XPF
10000 CRC٢٬٠٧١٫٧٠٠٠٠ XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / كوستاريكا كولوين
1 XPF٤٫٨٢٦٩٥ CRC
5 XPF٢٤٫١٣٤٧٥ CRC
10 XPF٤٨٫٢٦٩٥٠ CRC
20 XPF٩٦٫٥٣٩٠٠ CRC
50 XPF٢٤١٫٣٤٧٥٠ CRC
100 XPF٤٨٢٫٦٩٥٠٠ CRC
250 XPF١٬٢٠٦٫٧٣٧٥٠ CRC
500 XPF٢٬٤١٣٫٤٧٥٠٠ CRC
1000 XPF٤٬٨٢٦٫٩٥٠٠٠ CRC
2000 XPF٩٬٦٥٣٫٩٠٠٠٠ CRC
5000 XPF٢٤٬١٣٤٫٧٥٠٠٠ CRC
10000 XPF٤٨٬٢٦٩٫٥٠٠٠٠ CRC