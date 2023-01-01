كولون كوستاريكي إلى ليو روماني

تحويل CRC إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 crc
8.75 ron

1.00000 CRC = 0.00875 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 8:38 UTC
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CRC إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.065588.57661.438431.663020.9651518.2016
1GBP1.1547311.23045102.2891.661111.920481.1144921.0194
1USD0.938550.812711183.13151.351.560790.905817.0827
1INR0.01128970.009776210.012029110.01623930.0187750.0108960.20549

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولون كوستا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Romanian Leu
1 CRC0.00875 RON
5 CRC0.04374 RON
10 CRC0.08748 RON
20 CRC0.17496 RON
50 CRC0.43740 RON
100 CRC0.87480 RON
250 CRC2.18700 RON
500 CRC4.37399 RON
1000 CRC8.74798 RON
2000 CRC17.49596 RON
5000 CRC43.73990 RON
10000 CRC87.47980 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / كوستاريكا كولوين
1 RON114.31200 CRC
5 RON571.56000 CRC
10 RON1143.12000 CRC
20 RON2286.24000 CRC
50 RON5715.60000 CRC
100 RON11431.20000 CRC
250 RON28578.00000 CRC
500 RON57156.00000 CRC
1000 RON114312.00000 CRC
2000 RON228624.00000 CRC
5000 RON571560.00000 CRC
10000 RON1143120.00000 CRC