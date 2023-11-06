2000 ليو روماني إلى كولون كوستاريكي

تحويل RON إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ ron
٢٣٠٬٢٢٠ crc

1.00000 RON = 115.11000 CRC

Mid-market exchange rate at 13:55
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.93121.366151.538820.8072981.349950.897983.2298
1EUR1.073911.467111.652540.8671.449710.9642589.3805
1CAD0.7319840.68161311.126390.5909290.9881420.65724860.9229
1AUD0.649850.6051310.88779310.5246230.8772650.583554.0869

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / كوستاريكا كولوين
1 RON115.11000 CRC
5 RON575.55000 CRC
10 RON1151.10000 CRC
20 RON2302.20000 CRC
50 RON5755.50000 CRC
100 RON11511.00000 CRC
250 RON28777.50000 CRC
500 RON57555.00000 CRC
1000 RON115110.00000 CRC
2000 RON230220.00000 CRC
5000 RON575550.00000 CRC
10000 RON1151100.00000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Romanian Leu
1 CRC0.00869 RON
5 CRC0.04344 RON
10 CRC0.08687 RON
20 CRC0.17375 RON
50 CRC0.43437 RON
100 CRC0.86873 RON
250 CRC2.17183 RON
500 CRC4.34366 RON
1000 CRC8.68732 RON
2000 CRC17.37464 RON
5000 CRC43.43660 RON
10000 CRC86.87320 RON